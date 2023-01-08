ماجدة الرومي سفيرة للفنانين العرب لعام 2023

أعلنت الفنانة ماجدة الرومي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، اختيارها سفيرة للفنانين العرب لعام 2023 من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية.

ونشرت ماجدة الرومي بيانا صحفيا قالت فيه: «أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية صباح اليوم اختيار الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي سفيرا للفنانين الشباب العرب وجاء هذا الاختيار بناءً على المسيرة الفنية الطويلة حيث تعتبر الرومي مدرسة فنية عُرفت بنهج الالتزام والرزانة في اختيار قصائدها ويذكر أن أول انطلاقة للسيدة ماجدة الرومي كانت من خلال أستوديو الفن 74 الذي كان يقدمه تليفزيون لبنان حيث غنت أغنية يا طيور للفنانة الراحلة أسمهان لأن هذه الأغنية تبرز طبقات صوتها للرومي نشاطات إنسانية متنوعة وعديدة بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية الأخرى التي أطلقتها الرومي في عام 2012 من خلال تخصيصها عائدات إصدارها الأول من ألبوم غزل لصالح تمويل صندوق الطلبة المحتاجين في الجامعة الأمريكية في بيروت والكثير من المساهمات الخيرية والوطنية الخفية لدعم وطنها لبنان في أزماته».

وأضاف البيان: «ورحب هيثم علي يوسف رئيس مجلس الوحدة الإعلامية العربية بهذا الاختيار مشيداً بالمسيرة الفنية الطويلة لـ ماجدة الرومي التي شكلت مدرسة فنية للموسيقى العربية والكلاسيكية والأوبرا وكما هو معروف عن تميز صوتها المعروف بنوعه سوبرانو، ويسعدنا اليوم في مجلسنا الإعلان عن ماجدة الرومي سفيرا للفنانيين العرب لعام 2023 متمنين لها دوام التميز والنجاح».

سفير الفنانين العرب

يذكر أن مجلس الوحدة الإعلامية العربية الذي تأسس في عام 2012 بمملكة البحرين يختار في يناير من كل عام سفيرا للفنانيين العرب حيث تم منح هذا اللقب لكل من فيروز ومحمد عبده وصابر الرباعي وأحلام الشامسي وسناء موسى وكاظم الساهر وجوليا بطرس وعاصي الحلاني.