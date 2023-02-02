«الوطن» تتوصل لبطل صورة «معرض الكتاب».. شقيقة زوجته كشفت عن هويته

بعد أيام من البحث عثرت «الوطن» على الأب صاحب الصورة الشهيرة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، التى التقطها مصور جريدة "الوطن" الزميل محمود صبري، ونشرت على غلاف العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، ولاقت إعجاب قطاع كبير من الجمهور بعدما داعب ابنه الصغير ورفعه إلى السماء عالياً، إنه محمد لقمان، ابن قرية دمرو، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ونجله الصغير «رحيم».

إشادات الصحف بصورة معرض القاهرة للكتاب

أعلنت «الوطن» البحث عن صاحب الصورة الشهيرة التي حصدت إشادات واسعة ونُشرت عبر كافة منصات السوشيال ميديا للجريدة، وبالفعل كشفت شقيقة زوجته عن هويته، من خلال التعليق على المنشور.

«أنا لقمان وهذا ابني رحيم، ظهرنا في صورة معرض الكتاب» هكذا رد الأب على محرر "الوطن" بعد التواصل معه.

فرحة شديدة بعد انتشار الصورة

وأشار إلى أنه كان يحاول مداعبة ورفع «رحيم» إلى السماء ليطلق ضحكاته البريئة القادرة ليس فقط على إسعاده هو فقط بل رسم الضحكة على وجوه كل أسرته الصغيرة وأشقائه، موضحًا: «أصدقائي أهدوني 10 نسخ من الوطن وفرحتي الشديدة بإن صورتي مع طفلي رحيم نالت إعجاب الجمهور، وكل أصحابي كلموني صورتك في الوطن بمعرض الكتاب، حقيقي كانت سبب في إسعادي أنا وأسرتي»، هكذا وصف محمد لقمان شعوره بعد رواج صورته على منصات موقع الوطن.

فوجئ برد الفعل

وأضاف لقمان أنه لم يكن يتخيل أن مداعبته لطفله داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ستكون سببا في تلك الشهرة، مبيناً أنه لديه من الأطفال كريم ورقية ورحيم، وتظهر خلفه في الصورة ابنته رقية، مشيرًا إلى أنه اعتاد معاملة أطفاله بكل لطف، موضحًا: «المفروض لما الواحد يلاقي فرصة لازم يفرح ويفرح كل اللي حواليه».

قصة التقاط صور معرض الكتاب

وتابع: «كل اللي حصل أن هناك أحد المصورين شاهده أثناء مداعبة طفله في الهواء، فاستأذن بأن يلتقط لنا صورة، ولم أتوقع أن تلقى الصورة هذا الصدى الكبير بين الناس، إلى أن أخبره بعض من أصدقائه بأن صورته لاقت رواجًا كبيرًا».