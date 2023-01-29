الجمهور يحتشد حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيامه

شهد رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، اليوم، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بقاعاته المختلفة، التي احتشد فيها المئات من الجماهير، وزوار المعرض، حيث أشادوا بالفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة للمعرض هذا العام، فضلا عن فعاليات جناح الطفل، التي تشمل العديد من الورش، والأنشطة المقدمة لهم.

معرض الكتاب 2023

ومن ضمن الفعاليات التي أقيمت اليوم بـ«القاعة الرئيسية»، ندوة بعنوان «طه حسين أديبًا»، شارك فيها كل من: ناهد عبد الحميد، نورا عبد العظيم، يوسف القعيد، يديرها حسن مدني، وضمن محور شخصيتا المعرض، عقدت ندوة «تجربتي مع صلاح جاهين»، بحضور الفنان حسين فهمي، وبمحور «لقاء مع» الناقد عبد الله إبراهيم، ضيفًا، وأدار اللقاء سعيد توفيق.

معرض الكتاب

أما في القاعة الدولية، ضمن محور شركات محلية إقليمية، عقدت ندوة «حلول الطاقة المتجددة ومستقبل أزمة الطاقة العالمية»، نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وندوة «دور التنمية المحلية في تعزيز الهوية المصرية وبناء الوعي»، وبالنسبة لمحور ضيف الشرف، أقيمت ندوة «الصناعات الثقافية والتراث الثقافي غير المادي».

وشهد الصالون الثقافي، ضمن محور ندوات متخصصة، ندوة «قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة»، بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، بحضور الإعلامي جمال الشاعر وعمرو سليمان ومحمد الخطيب واللواء محمد الهمشري، يديرها يُسر فلوكس.

وضمن محور كاتب ومشروع، عقدت ندوة عن الكاتب بهاء طاهر بعنوان «الآخر في تجربته» بحضور أمير تاج السر، وخيري دومة، ومحمد بربري، وأدارها الكاتب الصحفي سيد محمود، وضمن محور «كُتاب وتجارب»، ندوة عن «صناعة المحتوى الرقمي»، وندوة سماحة البابا شنودة الثالث «مئوية الميلاد».

وفي قاعة فكر وإبداع، ضمن محور كاتب كتاب، أقيمت ندوة «سيرة وطن» تأليف أحمد الطاهري، بمشاركة خالد عكاشة، محمد فايز فرحات، وأدارتها الإعلامية ريهام السهلي، ومناقشة كتاب «أيامي» تأليف جمال أسعد، أما في محور ملتقى الإبداع، تم مناقشة «نوافذ الضوء» تأليف محمد صالح البحر، ومناقشة «الأنتكخانة» تأليف ناصر عراق.

وبالنسبة لقاعة الشعر، ضمن محور صُناع المحتوى، عقدت ندوة مونيكا حنا، وضمن الأمسية الشعرية الأولى، شارك فيها: ابتسام أبو سعدة (فلسطين)، عبد الرحمن تمام، عزة رياض، محمد العارف، محمد رياض، مريم الزرعوني (الإمارات)، وفاء بغدادي، وقدمها أحمد خطاب، وفي الأمسية الشعرية الثانية، شعراء من الأردن حليمة العبادي، شوكت البطوش، عليان العدوان، ومن مصر إبراهيم عبد الفتاح، أحمد سويلم، سعيد شحاتة، مسعود شومان، تقدمها ديمة محمود.

النشاط الفني وجناح الطفل

أما فعاليات النشاط الفني، قُدمت فقرات من السيرك القومي، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، إلى جانب عروض فنية لفرق أطفال بورسعيد، النيل للآلات الشعبية التى روت السيرة الهلالية، والشرقية للفنون الشعبية، التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشهد جناح الطفل، ما يقرب من 20 فعالية مقدمة للأطفال، من أبرزها لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير، وورشة حكي بعنوان «حكايات الأصدقاء» لحنان الطاهر، وتجربتي «مجلة قطر الندى» لنجلاء علام، وورشة حكي تفاعلية لأطفال حياة جديدة، مع الكاتبة سماح ابو بكر عزت، وورش عمل أشكال خرز على الشنط القماش، وورشة طباعة على الشنط، وورشة رسم على الوجه، وورشة أورجامي، وورشة رسم على الكائنات البحرية، وورشة ارسم ولو الأغذية الصحية، فضلا عن عرض فني بعنوان «فريق بنكمل بعض».

كما أقيم ضمن فعاليات البرنامج المهني، فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الترجمة عن العربية، والتي جاءت بعنوان «الترجمة عن العربية جسر الحضارة»، دورة المترجم الدكتور «محمد عناني»، وجاءت الجلسة الإفتتاحية له، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القوم للترجمة، وكريستينا بويرتا، ممثلة منظمة اليونسكو، وأعقبها جلسات المؤتمر على مدار اليوم.