نصائح قضاء إجازة نصف العام في الأقصر وأسوان بأقل سعر.. اعرف الشروط

ينتظر الكثيرون إجازة منتصف العام الدراسي حتى يتمكنوا من الحصول على عطلة شتوية مميزة بالسفر إلى أحد الأماكن الهادئة برفقة الأهل أو الأصدقاء، حتى تتجدد لديهم الطاقة والرغبة في العودة للدراسة مرة أخرى، وتعد مدينتي الأقصر وأسوان من أكثر الأماكن المناسبة للعطلة الشتوية، نظرا لما تتمتع به من أجواء دافئة، ومناظر طبيعية وأثرية جميلة وخلابة.

تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم رحلات للأقصر وأسوان من خلال رحلات سفينة الجنوب، على أن يكون هناك أفواج على مدار إجازة منتصف العام، لينطلق قطار تلك الأفواج في أيام «2، و 5، و9، و12، و16، و19، و23 فبراير»، وجاءت الشروط وتفاصيل رحلات سفينة الجنوب للأقصر وأسوان كالتالي:

شروط الاشتراك في رحلات الأقصر وأسوان

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج .

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة.

- يحق لمسؤولي هيئة الإشراف التغيير في أماكن المشتركين طبقًا لظروف كل عربة قطار أو باص.

- يمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقا لتوجيهات مسؤولي هيئة الإشراف طبقا للأوضاع الاستثنائية الراهنة.

- لابد من توافر السلامة الصحية للمشارك من الأمراض المعدية والأمراض النفسية والعصبية وأمراض القلب والصرع والأمراض المزمنة التي تتطلب عناية خاصة، وفي حالة اكتشاف مايخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة الفوج بمعرفته الشخصية دون أدنى مسؤولية على الوزارة، حيث أن اللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- ارتداء الكمامة الطبية إلزامي أثناء ركوب القطار والباصات وأثناء التواجد بالباخرة والمزارات السياحية.

- عدم التدخين نهائيا فى أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال أثناء الرحلة.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الحيوانات بكافة أنواعها .

تفاصيل البرنامج الخاص برحلات الأقصر وأسوان

- الوصول للأقصر والتسكين بالباخرة وحضور مزارات الكرنك ومعبد الأقصر البر الشرقي، وفي المساء يتم إجراء جولة حرة.

- الإفطار والتوجه لزيارة البر الغربي معبد حتشبسوت معبد هابو، ثم الذهاب لمتحف الالباستر والإبحار للهاويس والتمتع بجمال النيل وطبيعته ومشاهدة هاويس إسنا.

- زيارة معبد إدفو بالحنطور صباحا ثم الإبحار والتوجه لأسوان مرورا بمعبد كوم إمبو والوصول إلى أسوان فى المساء.

- إجراء جولة حرة للراغبين في الذهاب إلى السوق للشراء.

- الإفطار والتوجه لحضور مزارات أسوان، ثم التوجه للسد العالي والمسلة ومعبد فيلة، وزيارة القرية النوبية وجزيرة النباتات، ثم العودة للباخرة والاستعداد للمغادرة.

وعلى الراغبين في الاشتراك في رحلات سفينة الجنوب بالأقصر وأسوان دفع مبلغ قيمته 2400 جنيها للفرد الواحد من 16 إلى 40 عاما بمقر وزارة الشباب والرياضة، بشارع 26 يوليو أمام البوابة الرئيسية لنادي الزمالك ميدان سفنكس الجيزة.