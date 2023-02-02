محافظ أسوان يضع حجر الأساس لمشروع مجمع الإدريسي للمستلزمات الطبية

وضع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، حجر الأساس لمشروع مجمع الإدريسي لتصنيع المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقي على مساحة 15 ألف م2، وبتكلفة استثمارية 165 مليون جنيه، ليوفر 320 فرصة عمل مباشرة حيث يستهدف المشروع إنتاج السرنجات الطبية الآمنة الاستخدام الواحد وأنابيب جمع الدم المفرغة ومستهلكات المعامل الأخري، بالإضافة إلي خطوط نقل المحاليل والدم وماسكات الأكسجين والقساطر الطبية حيث سيتم التوسع وتطوير المشروع لإنتاج جميع المستلزمات الطبية الأخرى.

وحضر فعاليات وضع حجر الأساس سماحة الشيخ إدريس السيد مصطفي الشريف رائد المنهج الإدريسي بالعالم العربي والإسلامي ونقيب الأشراف بأسوان ، وتيسير الإدريسي رئيس مجلس إدارة المصنع ، بجانب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين، وكذا مسؤولي الجهات التنفيذية.

مصنع مجمع الإدريسي للمستلزمات الطبية

وأكد محافظ أسوان أن وضع حجر الأساس لمصنع مجمع الإدريسي لمستلزمات الطبية يأتي ضمن سلسلة المصانع الجديدة التي تم وضع حجر الأساس لها مؤخراً، ومن بينها مصنع صلصة الطماطم والمشغولات الذهبية هذه المصانع الجديدة لتكون بمثابة إضافة كبيرة للمنطقة الصناعية بالعلاقي ، والتي تشهد أيضاً إفتتاح وتشغيل 27 مصنع على مراحل من ضمن 34 مصنع مخطط إفتتاحهم وتشغيلهم على مراحل بتكلفة 150 مليون جنيه لتساهم بشكل مباشر في توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسواني.

إزالة كل المعوقات أمام المصانع في أسوان

وشدد محافظ أسوان على أننا نعمل على إزالة أي معوقات أو عراقيل روتينية مع المستثمر الجاد الذي له خلفية نجاح وإنجاز وملاءة مالية تستطيع أن تغطي تكلفة المشروع ، وطالب أشرف عطية مستثمري المصانع الجديدة بضرورة الإلتزام بالخطة الذمنية للتنفيذ ، مع تأهيل الكوادر البشرية المدربة من أجل تحقيق التنافسية العالمية، والقيمة المضافة وذلك في ظل الدعم الحكومي والبرلماني للقضاء على عوائق الإستثمار ، وخاصة تعدد جهات الولاية، بالإضافة إلي العمل على ترفيق المناطق الصناعية في العلاقي والفوسفاتية بالسباعية، مؤكداً على أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة ، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات .الصناعية في العلاقي والفوسفاتية بالسباعية.

وأوضح أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة ، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات .