المفكر جميل مطر في ندوة «مئوية هيكل» بمعرض الكتاب: صاحب فكرة نقل المركز السياسي لمصر

شهد اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، تنظيم ندوة «مئوية ميلاد الكاتب محمد حسنين هيكل» التي يديرها الإعلامي عمرو خفاجي، بحضور كل من الكاتب والمفكر جميل مطر، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

بداية ندوة «مئوية حسنين هيكل»

وتحدث المفكر المصري جميل مطر، عن العلاقة التي كانت تربطه بالكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، مشيرا إلى أن اللقاء الأول بينهما كان في جريدة الأهرام، وعملت بها، أما معرفتي الشخصية بها جاءت في الفترة التي شهدت توترا بين حسنين هيكل والسادات: «عرض عليا فكرة السفر إلى آسيا للاطلاع على المركز السياسي والاستراتيجي لنقل فكرته إلى مصر فيما بعد».

الاستعانة بالخبراء والمتخصصين الآسيويين

وتابع أن «هيكل» حرص قبل التجهيز إلى السفر، على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين الآسيويين، لمعرفة جميع المعلومات قبل الإعداد للسفر من خلال إلقاء محاضرات تعريفية بكل ما يتعلق بـ قارة آسيا: «أول مرة أركب طيارة وأسافر مسافة بعيدة كدة، وحاولت خلال السفر التعرف على شخصية هيكل عن قرب، فهو كان يتمتع بذاكرة قوية وقوة ملاحظة شديدة».