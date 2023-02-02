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شباب «التجمع» يلتقون قيادات وزارة الثقافة.. والموافقة على إنتاج مسرحيتين تعرضان بالبدرشين

كتب:

عمرو صالح
07:54 م | الخميس 02 فبراير 2023
حزب التجمع

حزب التجمع

زارت الدكتورة نهى نبيل مديرة إدار الثقافة بمحافظة الجيزة، مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية بالبدرشين، أحد مقرات اتحاد الشباب التقدمي «الجناح الشبابي لحزب التجمع».

مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية بالبدرشين

واطلعت نهى على تجهيزات المؤسسة والمكتبة ومسرح الشعب ومكان تعليم الموسيقى، وتقدم هذه المؤسسة الخدمة الثقافية بالمجان لأهالي مركز البدرشين.

وقال النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع، إن وزارة الثقافة ستساهم في إنتاج مسرحيتين لمركز البدرشين، مؤكدا أن مديرة الثقافة بالجيزة، وعدت بدعم المؤسسة بالكتب والمدربين.

شباب البدرشين

وأكد هيثم وجيه أمين شباب البدرشين باتحاد الشباب التقدمي، أن وزارة الثقافة تعمل على قدم وساق لتطوير المنظومة الثقافية، رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم.

وأضاف وجيه، نعمل على تطوير المؤسسات الثقافية بالجيزة بالجهود الذاتية.

وأكد شعبان الجيوشي القيادي باتحاد الشباب التقدمي بالبدرشين، أن الاتحاد سيعمل على تطوير مكتبة سقارة التابعة لوزارة الثقافة بالجهود الذاتية.

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