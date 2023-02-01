حزب التجمع بقنا يقيم معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة

أقام حزب التجمع بقنا، عدة منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على كاهل المواطن المصري.

معارض بيع السلع بأسعار مخفضة

وقال علي أبو رجيلة، أمين عام الحزب بقنا، إن توجيهات القيادة الحزبية أن نساعد في التخفيف على المواطن ومن هذا المنطلق تم تجهيز معرضين بمركز ومدينة دشنا كمقدمة لسلسلة معارض تحت رعاية محافظ قنا اللواء أشرف الدواودي.

ترشيد الاستهلاك

كما أكد أحمد الكيال أمين اتحاد الشباب التقدمي بقنا، أن شباب الحزب يسعون لعقد سلسلة لقاءات حوارية على هامش المعرض لتعريف المواطن بأهمية ترشيد الاستهلاك وثقافة الاستغناء عن السلع غير الضرورية.

وفي سياق متصل، أكد حمدي فخري أمين مركز دشنا بالحزب، أن المعرض متوفر فيه جميع السلع الغذائية بسعر مخفض جدا، وهناك تعاون من رئيس مجلس مدينة دشنا في دعم الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى ما يحتاجه المواطن.