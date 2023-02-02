القرش الحوتي يظهر من جديد على سواحل البحر الأحمر (صور)

عاودت أضخم سمكة الظهور في مياه البحر الأحمر من جديد وبالتحديد في منطقة شعاب نكاري بشواطيء مرسي علم، ورغم ضخامة جسمها والذي يصل إلى 30 طنا، ويقترب طولها من 13 مترَا إلا أنها من النوع الهادي المسالم دون أسنان في فمها، حيث تتغذي على العوالق والنباتات البحرية.

وتتميز السمكة بشكلها الجميل ولونها الأزرق المزين بصفوف منتظمة من النقاط البيضاء، ما يجذب السياح إليها المفتنون بها من هواة الغطس والذين يبحثون عن المغامرة في الأعماق، والبحث عنها بكاميرات تحت الماء لالتقاط الصور التذكارية معها وهي تتمايل بجسمها الضخم.

القرش الحوتي المسالم

يوضح الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر أن ظهور القرش الحوتي المسالم وهو أضخم سمكة في العالم اليوم في مياه البحر الأحمر ليس بجديد، مع أنه الظهور الأول القرش الحوتي المسالم في منطقة شعاب نكاري بمياه مرسي علم في عام 202‪3 إلا أنه ظهر أكثر من 5 مرات في العام السابق، كان آخرها في شهر نوفمبر من العام الماضي فالقرش الحوتي دائما يبحث عن الهدوء.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس بأن ظهور سمكة القرش الحوتي يجذب السياح الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية تحت الماء وهي تستجيب لمداعبتهم.

عمر السمكة 70 عامًا

ويضيف حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الانقاذ البحري بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ الوطن أن القرش الحوتي المسالم من فصيلة الثدييات يصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وهي مهددة بالانقراض، ويطلقون عليه في البحر الأحمر اسم «بهلول» لانه بدون أسنان وهادئ رغم ضخامة حجمه، ويمثل عامل جذب سياحي كبير ويحظى باهتمام وشغف السياح باعتباره أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

و كشف الطيب أن تكرار ظهور القرش الحوتي أكبر سمكة من حيث الحجم في مياه البحر الأحمر يدل على نظافة البيئة البحرية، ودائما تظهر في جنوب البحر الأحمر بمناطق جزيرة الأخوين وشعاب نكاري وعند رصده يتم التصرف بشكل طبيعي، والحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أمتار من أمامه و4 أمتار من خلفه حتى لا تضايقه.