رياضة كفر الشيخ تستعد لاستقبال بطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين

تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، لاستضافة بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة للبنين والمقامة بنادي ميت علوان، فى الفترة من 2 فبراير حتى 8 فبراير 2023 ضمن بطولات الاتحاد المصري لكرة السلة، ويشارك بالبطولة أندية «الزمالك، سموحة، الشمس، جزيرة الورد، ميت علوان»، كما يُشارك بها منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى لكرة السلة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استقبال بطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين تحت 14 سنة بنين

وأعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته لاستضافة البطولة التى يُنظمها الاتحاد المصري لكرة السلة على أرض محافظة كفر الشيخ، لأول مرة في تاريخ البطولة تحت 14 سنة للبنين.

تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ

وأوضح «محروس»، أن المديرية تفخر بمشاركة اللاعب أدهم وسيم بشتة، ابن كفر الشيخ، ضمن لاعبى المنتخب المشارك بالمنافسة، مشيراً إلى تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة فى حصد البطولات على المستوى المحلي والدولى، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة.

بطولة الجمهورية لكرة السلة الدور التمهيدي تحت 16 سنة

ولفت «محروس»، أن أبطال منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، يُشاركون ببطولة الجمهورية لكرة السلة الدور التمهيدي تحت 16 سنة بمحافظة قنا، فى الفترة من 9 فبراير حتى 13 فبراير لعام 2023، ويُشارك بالمنتخب ثمانية لاعبين من أبناء المحافظة، وهم: نور الدين صلاح، وسعيد عوض، وعمار سعد، ومروان وليد، وأحمد محمد، وعبد الرحمن علي، ويوسف بدير، وحمزه شوكت، بمشاركة مدربى المنتخب أيضاً من أبناء المحافظة وهم الكابتن خالد جمال، والكابتن أحمد العطافى.