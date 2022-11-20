«شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة تعريفية عن نظام حق الامتياز التجاري

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التعريفية عن نظام حق الامتياز التجاري «فرنشايز» للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الصغيرة، بمركز شباب بيلا، بحضور 30 شاب وفتاة.

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير الإدارة العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات حريصين على القيام بالمبادرات، وتقديم الندوات التعريفية والتدريبات للشباب، والتي تدعم انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، وتكريس كافة الإمكانيات فى دعم إقامة المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

الاستثمار في حق الانتفاع بالعلامة التجارية

وقدم ماهر أحمد، مدرب وزارة الشباب والرياضة، خلال الندوة التعريفية، مفهوم الـ«فرنشايز» وهو الاستثمار في حق الانتفاع بالعلامة التجارية، التي ترغب في التوسع محلياً وعالمياً يمكن لها أن تُحقق ذلك بدون إنفاق استثمارات إضافية، وإنما من خلال التعاقد مع المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مشاريع قليلة المخاطر أو مضمونة النجاح لسابق نجاحاتها في فروع محلية أو دولية على مستوى العالم.

تطوير الآليات والنظم الإدارية والفنية

كما ناقشت الندوة نظام الـ«فرنشايز» للشركات العالمية والمحلية الذى يؤدي إلى تطوير الآليات والنظم الإدارية والفنية التي تعمل من خلالها تلك المشروعات مما يعمل علي زيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية ويجعلها أكثر قدرة علي الاستمرار والاستقرار وتوفير فرص العمل.

نُظمت الندوة التعريفية بمركز شباب بيلا، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، وشريف السواق، منسق تدريب المشروعات الصغيرة بالمديرية.