مهرجان ألوان لتنشيط السياحة في إجازة نصف السنة بالغردقة «صور»

شهدت شواطئ الغردقة مهرجان ألوان بمشاركة السياح الأجانب والمصريين من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، والذين حرصوا على طلاء أجسادهم بالألوان وتبادل الرقص في أجواء رائعة بمشاركة فرق الإنيميشن على شواطئ الغردقة.

مهرجان ألوان لجذب السائحين على شواطئ الغردقة

وكشف نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة تحرص على تشجيع السياحة الداخلية وجذب مزيد من نزلاء الفنادق لقضاء إجازة نصف السنة في الغردقة، حيث الأجواء الدافئة والشمس الساطعة طوال فصل الشتاء على شواطئ الغردقة.

وأوضح لـ«الوطن» أن شواطئ الغردقة شهدت مهرجان ألوان بمشاركة السياح الأجانب والمصريين، والذين حرصوا على طلاء وجوههم وأجسامهم بالألوان المختلفة والتقاط الصور التذكارية و أعربوا عن ساعدتهم بتواجدهم في الغردقة في أجواء دافئة.

عروض الفنادق في إجازة نصف السنة

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن الفنادق تحرص على إعداد مهرجانات بصفة أسبوعية على الشواطئ كنوع من أنواع الترفيه والدعاية وعمل جذب سياحي، لافتا إلى أن عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية قدمت عروضا وخصومات تصل إلى 20% على أسعار الإقامة بالفنادق طوال إجازة نصف السنة الدراسية لجذب نزلاء السياحة الداخلية.