كيف تقضي إجازة نصف السنة وبأقل سعر في الغردقة؟.. انخفاض في تأجير الغرف

تنتعش الغردقة في إجازة نصف السنة بالآلاف المصطافين التي تتوافد على الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث الأجواء الدافئة والشمس الساطعة شتاء، وتشهد الفنادق أقل أسعار خلال العام، وتلجأ المنتجعات والمنتزهات السياحية إلى عمل تخفيضات لجذب السائحين والمصطافين إلى شواطئ الغردقة شتاء في إجازة نصف السنة الدراسية.

خصومات في أسعار الغرف

وكشف أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بشركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أمس الاثنين، بأن الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة تشهد انخفاضا في أسعار الغرف بخصم يصل إلى 20% الفترة الحالية عن مثيلاتها باقي العام وذلك خلال فترة إجازة نصف السنة الدراسية وطوال فصل الشتاء.

أسعار الفنادق في إجازة نصف السنة

ويوضح مدحت صالح، مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الفنادق تشهد أرخص أسعار الفترة الحالية حيث يمكنك أن تقضي 3 أيام بليلتين بمبلغ لا يتعدى ألف جنيه للفرد شامل جميع المأكولات والمشروبات طوال اليوم بالمجان.

أرخص فنادق الغردقة

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إن أرخص أسعار فنادق الغردقة تبدأ 300‪ الفرد في الليلة شاملة وجبة الإفطار وهي فنادق نجمتان وتنتشر بشارع شيراتون السياحي بالغردقة

شواطئ عامة

ويضيف أبو طالب في تصريحات لـ«الوطن» بأن الغردقة تمتلك عددا من الشواطئ العامة أرخصها شاطئ العائلات 1، 2 ويقع بشارع الكورنيش ويتبع محافظة البحر الأحمر وسعر التذكرة.

لا يتعدى 50 جنيها للفرد شاملة الكراسي والشمسية

وكشف محمود قنديل مسؤول سياحى بأن الغردقة تضم عددا من المعالم والمزارت السياحية تفتح أبوابها بالمجان للزائرين منها مارينا الغردقة السياحية و الممشى السياحي وممشي شيري والتي تشهد توافد مئات السياح يومياً.