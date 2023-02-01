سياحة الشتاء ترفع نسب الإشغال بفنادق الغردقة في إجازة نصف السنة

تعيش مدينة الغردقة أجواء سياحية دافئة، حيث تحفل الفنادق والمنتجعات السياحية بآلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة استجابة الدعوة التي أطلقتها الفنادق بقضاء شتاء دافئ على شواطئ الغردقة توفيرا لتكاليف التدفئة في أوروبا وتزامنا مع إجازة نصف السنة وانتعاش السياحة الداخلية يتوافد نزلاء الفنادق من المصريين من جميع محافظات مصر على مدينة الغردقة لقضاء شتاء دافئ وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50%.

تستقبل فنادق الغردقة آلاف السائحين عبر عشرات رحلات الطيران يوميا

كشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ «الوطن»، أن سياحة الشتاء تشهد انتعاشة سياحية تزامناً في الغردقة، خاصة مع الأجواء الدافئة، حيث تستقبل فنادق الغردقة آلاف السائحين عبر عشرات رحلات الطيران يوميا استجابة الدعوة التي اطلقتها الفنادق بقضاء شتاء دافئ على شواطئ الغردقة وتزامنا مع إجازة نصف السنة الدراسية وتوافد نزلاء السياحة الداخلية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50% طبقا لبيان غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر.

وأشار أحمد فؤاد، مدير بأحد فنادق الغردقة، إلى أن أجواء الغردقة الدافئة جذبت آلاف السائحين من المصريين والأجانب، حيث طقس الغردقة المعتدل والشمس الساطعة طوال فصل الشتاء، موضحا في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار الفنادق شتاء تقل حوالي 20% عن مثيلاتها في فصل الشتاء وذلك تشجيعا لجذب مزيد من السائحين على شواطئ الغردقة شتاء.