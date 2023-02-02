نتيجة الصف السادس الابتدائي بالمحافظات بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديريات التربية والتعليم نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات، حيث يتم إعلانها للطلاب بالمدارس، يعد ان تم اعتمادها داخل كل إدارة تعليمية بعد انتهاء أعمال التصحيح في الصف السادس الابتدائي.

كما أعلنت مديريات التربية والتعليم، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس؛ في المحافظات ستكون متاحة داخل المدرسة، وداخل مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023

وتنشر «الوطن» موعد وطريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات حيث تم إعلان نتيجة الصف السادس برقم الجلوس والاسم 2023 إلكترونيا على مواقع الإدارات التعليمية بكل محافظة، حيث سيتم كتابة رقم الجلوس والاسم رباعي ليتم ظهور اختيار «استعلام» لتظهر نتيجة الطالب والإدارة التعليمية التابع لها، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن الذي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الذي سيستقبل طلبات الطلاب بالحصول على النتيجة 0900100.

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023

كما بدأت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي تباعا عقب الانتهاء من أعمال نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات المختلفة، بداية من أعمال تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي وأعمال الكنترول ورصد الدرجات، ثم تسليمها للمدارس لاعلانها للطلاب لتكون متاحة للحصول من المدارس.

نتيجة الشهادة الابتدائية بسوهاج

وصرح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أن نتيجة الصف السادس الابتدائي تعلنها كل إدارة منفصلة.