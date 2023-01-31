إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بمدارس الجيزة.. اليوم

بدأت مدارس محافظة الجيزة، في الاستعداد لإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفقاً للجدول الذي حددته مديرية التعليم بالجيزة بشأن إعلان نتائج صفوف النقل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.. أماكن ظاهرة بالمدارس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالمدارس في أماكن ظاهرة، على أن يتم وضع كشوف النتيجة في أماكن واضحة بالمدرسة، حرصا على عدم التكدس وتم وضع الكشوف في أماكن متباعدة ليسهل على الطلاب معرفة نتائجهم بيسر وسهولة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.. تعليمات بعدم الحجب

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم حجب نتيجة الفصل الدراسي الأول لأي طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وحرصا علي مصلحة الطلاب، سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية وذلك وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

نتيجة الفصل الدراسي الأول 2023

ووجهت مديرية التعليم بالجيزة، إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية وفقاً للجداول المحددة، حيث يتم اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي يوم الأحد 5 فبراير2023، وإعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي يوم الأثنين 6 فبراير 2023.