نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة

ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس بعد انتهاء التصحيح ورصد درجات الطلاب، وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة أن عملية التصحيح تمت بمنتهى الدقة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالقاهرة

وتزامنا مع إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، أكدت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، أنه يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي 2023، معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الاتصال الآن على رقم 09000100 من أي خط أرضي أو رقم 5757 من أي محمول.

نتيجة الصف السادس الابتدائي على البوابة الإلكترونية

ولفتت المديرية إلى أنه يمكن معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والحصول على النتيجة من المتحدث الآلي من على الموقع الإلكتروني.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- يقوم المستعلم عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالضغط على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.

- كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على إعلان النتيجة.