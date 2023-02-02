برنامج «مصر تغني» يكشف سبب عشق علي الجرمون للسيرة الهلالية

سلط برنامج «مصر تغني»، المذاع على القناة الأولى، الضوء على السيرة الهلالية، ونشأتها وسبب شهرتها.

أول حفلة لـ علي جرمون

قال هراس جرمون، مغني سيرة هلالية، إن الشاعر علي الجرمون ولد في عام 1965، وبدأ في حفظ السيرة الهلالية، وأصبح صوته قوي، وأول حفلة خاضها في دشنا، ثم ذهب لنجع حمادي.

وأضاف أن «الجرمون» ألف قصص جديدة، وأضافها في السيرة الهلالية مثل قصص روضة غرب تونس وعقيلة بن راجح، حيث ألف جزأين على هذه القصة، إضافة لقصة زبيدة وياسين.

ولفت إلى أن كثير من الناس يطلبون سماع قصص علي الجرمون، خاصة في مركزي أبوتشت ودشنا وحتى دندرة وأرمنت.

استكشاف التراث المصري

وتدور فكرة برنامج «مصر تغني»، حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني، واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، والبحث عن الفنانين والآلات الموسيقية وإلقاء الضوء على نجوم شعبيين والمواهب الغنائية، في دمياط، إسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط وسيوة، ومطروح.