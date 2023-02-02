«صنايعية مصر»: بطاطس «شيبسي» استطاعت العودة من جديد بالاعتراف بالخطأ

قال الإعلامي والكاتب عمر طاهر، إن إدارة مصنع بطاطس «شيبسي» شعرت ومعها الشركاء القائمون على المصنع أن المشروع يحتاج إلى بداية جديدة بورشة عمل مغلقة لمدة 6 أشهر، وخرجوا بنتيجة مهمة.

تطوير جودة البطاطس

وأضاف عمر طاهر، خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر»، الذي يعرض على قناة dmc: «النتيجة كانت تطوير جودة البطاطس، واللي كنا بنصدرها عشان تنافس في الأسواق، وقرروا إنها مش هتسافر تاني، وهتروح كلها للإنتاج المحلي، والحاجة الثانية كانت الاعتراف بالخطأ، مش بس لنفسهم لكن للسوق كمان».

شعار الحملة الإعلانية الجديدة كان «الكيس زي ما هو»

وتابع طاهر: «كان شعار الحملة الإعلانية الجديدة إن الكيس زي ما هو، لكن البطاطس أحلى من جوا، والسوق احترم الصراحة دي، وكان الجزء الأخير بالريمونتادا دي، إنهم يربطوا الناس عاطفيا بكيس البطاطس، ومكانش فيه حاجة ممكن تربط الناس بالكيس غير العاطفة الوطنية، وإنك تخليهم ينحازوا لمنتج مصري قدام منتج شايل اسم جنسية تانية، وظهرت حملة بغنوة اسمها كل حتة في مصر».