«صنايعية مصر»: بطل حرب أكتوبر نقل أسرار صناعة البطاطس من أيرلندا لمصر

قال الإعلامي والكاتب عمر طاهر، إن تجربة صناعة البطاطس في مصر لم تكن سهلة، إذ طلبت الشركة من الصناع دفع مقابل التعليم والتدريب، متابعا «الشركة عرضت على الصناع إنهم يدفعوا تكلفة التدريب لأنهم مبتدئين».

تشغيل الماكينات

وأضاف مقدم برنامج «صنايعية مصر»، الذي يعرض على فضائية dmc، أن مورد ماكينات صناعة البطاطس كان في طريقه للتسليم، وحتى هذه اللحظة لم يكن يعلم رواد الصناعة طريقة لتشغيل الماكينات.

وتابع: «عبد العزيز علي صاحب فكرة التصنيع في مصر وبطل حرب أكتوبر قال للمورد إنه مش هيستلم الماكينات إلا لما ينقلهم طريقة التشغيل، ومع الوقت وبعد يومين عاد المورد ومعه وأحد من خبراء صناعة البطاطس، وسافر عبد العزيز على مع الخبير لواحد من أكبر مصانع البطاطس في أيرلندا».

أسرار صناعة البطاطس

وأضاف: «في أيرلندا بدأ عبد العزيز يكتشف أسرار صناعة البطاطس لأول مرة، وعاد لمصر وحدد معمل في العياط لتوفير زيت عباد الشمس، والبطاطس من مزرعة في الغربية، وورق التغليف من مصنع تابع لبنك فيصل، وكرتون التعبئة من مصنع في شركة بدار، والمصنع في منطقة أبوصوير، واختيار العمال من بيئة المصنع كانت فكرة ذكية خدمت المشروع».