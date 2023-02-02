صنايعية مصر: سعر كيس الشيبسي في أول ظهور له كان 10 قروش بهامش ربح 1%

قال الإعلامي والكاتب عمر طاهر، إن إدارة مصنع البطاطس قررت أن تنقل العمال المصريين من منطقة «أبو صوير» إلى مصانع كبرى في إنجلترا لتعلم تفاصيل الصنعة، مضيفا: «ضابط يدعى صقر محمد كان شريك محجوب وعبد العزيز في غرفة العلاج من إصابات حرب أكتوبر، وصمم اللوجو وشكل الكيس، وأقنعهم أن الكيس يكون به جزء شفاف تظهر منه البطاطس بلونها الذهبي، وهي فكرة جريئة عملت دعاية غير مقصودة».

البيع بالكاش وليس بالأجل

وأضاف عمر طاهر، خلال تقديم برنامج «صنايعية مصر»، الذي يعرض على قناة dmc، أن أحد الشركاء اقترح البيع «كاش» وليس بالآجل، خاصة أن السوق لم يرفض بيع السجائر بنفس الطريقة، متابعا: «فكرة البيع الكاش صنعت للمنتج الجديد كاريزما خاصة به وجعلت الموزعين يقبلون على الشراء، واتفق الشركاء على هامش ربح غير متوقع وهو 1%، وتم عرض كيس الشيبسي في السوق بسعر 10 قروش، والناس وقفت طوابير أمام منفذ التوزيع من اليوم الأول واختفت أي قدرة لأي منتج على المنافسة».

شركة عالمية كبرى

وتابع: «النجاح كان أسرع مما توقع المنافسون، وحافظوا على نجاحهم وأسرارهم، وبعد 8 سنوات ظهر وكلاء شركة عالمية كبرى وطلبوا الشراكة وشراء نصيبهم في التجربة بمبلغ كبير جدا، ودخلوا في اجتماعات ومناقشات كشفوا خلالها كل أوراقهم وكل تفاصيل الصناعة والسوق في مصر، وطلبت الشركة العالمية مهلة للرد، وبعد أسبوعين بدأت الشركة العالمية بناء مصنعها في السوق وتقديم المنتج في السوق بحملة دعاية كان بطلها واحد من أكبر نجوم الكرة في مصر، وفجأة سحبوا من شركة شيبسي أكثر من ربع المبيعات».