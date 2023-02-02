اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «عظيم يا زمالك»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

170 مليار دولار حجم مشروعات «البنية التحتية» فى 8 سنوات

رئيس الوزراء: وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشباب.. والمدن الجديدة جاذبة للاستثمارات

«من صغرى ماليش غيرك حبيب تانى»

«عظيم يا زمالك»

39 بطولة فى كل الألعاب.. رقم قياسى

فى 8 سنوات.. وثورة فى منشآت النادى

«اليد» مصنع الأبطال.. و«عتاولة السلة» سيطرة

«شيكابالا» القائد يصنع الفارق.. ورجل الكوماندوز «الأبيض الذهبى.. الأحمر النارى» جمال عبدالحميد: انتظروا مزيداً من البطولات

طارق يحيى: «الأبيض» يعيش طفرة هائلة

قناة السويس تحقق أعلى دخل شهرى فى تاريخها بـ 802 مليون دولار

عبور 2155 سفينة للممر الملاحى الشهر الماضى

حلم الاستاد يقترب.. والنادى الاجتماعى يخطف أنظار الجميع

«الأميرة السادسة» فى الصورة بقوة وشباب الكرة قادمون

تعديلات مرتقبة لتيسير «التصالح فى البناء»

ضوابط التعديلات

معالجة المحظورات

إعادة طلب التصالح

عودة الوعى

إقبال جماهيرى كبير على معرض الكتاب: 1.5 مليون زائر فى أسبوع رغم سوء الأحوال الجوية

ندوة بالمعرض تناقش «تكلفة الإرهاب فى ثلاثة عقود» بمشاركة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية و«التضامن»

الصفحة الثانية

إقبال جماهيرى كبير: 1.5 مليون زائر لمعرض الكتاب فى أسبوع رغم سوء الأحوال الجوية

ندوة بالمعرض تناقش «تكلفة الإرهاب فى ثلاثة عقود» بمشاركة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية و«التضامن»

«عكاشة»: الدولة حريصة على استخدام العلم فى تفسير الظواهر لتساعد متخذى القرار.. و«مرقص»: الإرهاب الفكرى تجرى ترجمته إلى عمليات إرهابية

«الدهام»: مصر أبهرتنا بالتنظيم وحسن الضيافة.. والمستقبل للكتاب الإلكترونى.. والمعارض فرصة كبيرة لنشر الثقافة

مدير مكتبة الأسرة الأردنية: نشارك بأكثر من 200 عنوان فى الدورة الحالية

نحتفل بمئوية الأردن بمطبوعات فى كافة الفنون و400 دار نشر شاركت فى معرضنا العام الماضى

عشت فى مصر لفترة وكنت أحضر المعرض سنوياً بسبب دراسة الماجستير بـ«آداب عين شمس».. ولدينا اتفاقيات تبادل ثقافى وتعاون مشترك مع القاهرة

«فريد»: نلتقط 400 صورة يوميا للجمهور وصُناع المحتوى

«فوتو بوك».. مبادرة لتوثيق زيارة معرض الكتاب

نظمتها مؤسسة «بنيان».. وشارك بها 90 طفلاً وشابا

رحلة لمعرض الكتاب.. هدية لطلاب سوريا المتفوقين

الصفحة الثالثة

8 سنوات من الإنجازات الرياضية والإنشائية داخل القلعة البيضاء تحت شعار «مصلحة النادى أولاً»

«من صغرى ماليش غيرك حبيب تانى»

«عظيم يا زمـالك»

14 بطولة محلية وقارية لكرة القدم فى 8 سنوات

ومكاسب بالجملة فى القلعة البيضاء

استعادة الهيبة

أرباح «كهربا»

كأس السوبر المصرى

كأس السوبر المصرى السعودى

تجربة «فيريرا»

الكونفيدرالية

الصفحة الرابعة

39 لقبا.. والبقية تأتى

«الملكى» حصد البطولات من 2014 و«كوماندوز اليد وعتاولة السلة» حاجة تفرح

أمير مرتضى: «سأعيش فى جلباب أبى»

المشرف العام على الكرة.. حكاية نجاح مهّدت الطريق لبطولات القلعة البيضاء

الأباتشى.. القائد يصنع الفارق

الأحمر.. النارى الأبيض

مصلحة النادى أولاً

عضو مجلس إدارة نادى الزمالك:

جمال عبدالحميد: الصفقات الجديدة إضافة لبناء فريق قوى قادر على حصد البطولات

عودة فيريرا

«هيكل» الطائر يحلق بعيداً

الصفحة الخامسة

الحاضر والمستقبل

تدعيمات فى الوقت المناسب.. وجمع بين الخبرات والصاعدين

حلم السادسة

«الملكى» يخطط لمهمة السيطرة على القارة.. واستعدادات من نوع خاص للقبض على لقب بطولة دورى الأبطال

الشباب قادمون

«نيمار ويوسف وسيف وحسام» استغلال للفرصة.. وحل أزمات الفريق فى كل المراكز

نادى الكرامة

«إيدر» الكرة المصرية والقلعة البيضاء:

طارق يحيى: الأبيض يعيش حالياً طفرة.. أزمة قيد الصفقات «شخصنة».. وانتهى زمن كشف الأسرار

«الدورى فى الملعب»

الصفحة السادسة

الطفرة

«حاجة تفـرح»

حمامات سباحة على أعلى مستوى وصالات مغطاة كما يجب أن تكون

«خدمة 5 نجوم»

توفير سبل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية داخل المقر

الرئيسى.. وقفزة غير مسبوقة بالنادى النهرى والاجتماعى

قالوا عن الطفرة

عمل عظيم

طفرة غير مسبوقة

الزمالك للأفضل

فى مصلحة المحروسة

«استاد الأمل» من هنا ستكون البداية

الصفحة السابعة

التحديات

«يا زمالك ما يهزك ريح»

رحل الجميع وبقى «البطل»

«فرجانى وبن شرقى وحامد وأبوجبل»

قصة خروج لم يتوقف عندها حصد الألقاب

إعارات وغياب ووقف قيد.. ولجان معينة.. والنتيجة: فريق مرعب ودورى موسمين على التوالى

«اليد.. مصنع الأبطال»

بطولات بالجملة فى السنوات الأخيرة: برونزية كأس العالم للأندية.. و19 دورى و16 كأس مصر.. و7 سوبر أفريقى

و«الطائرة.. فى العلالى»

مجلس الإدارة يواصل تدعيم الصفوف بصفقات جديدة للمنافسة على كل البطولات

الصفحة الثامنة

الرتوش الأخيرة

«يا أهلى.. ما أروعـك»

احتفالات كبرى بالثلاثية وتجهيز مبكر لـ«ريال مدريد»

بروفة قوية

المنتخب الأولمبى فى تجربة ودية جديدة أمام الجابون.. ومحمد بركات يحفّز اللاعبين معنوياً

خطة الانطلاقة

كواليس جديدة فى رحيل «عاشور» عن الزمالك

خارج الخدمة

صالح جمعة يكتب النهاية مع دراويش الإسماعيلى