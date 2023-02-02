قناة إكسترا نيوز تبرز تقرير «الوطن» بشأن الإفراج الجمركي عن البضائع

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن الإفراج عن البضائع، بعنوان «رئيس الوزراء: الإفراج عن جميع البضائع سيحقق توازن الأسعار».

الإفراجات الجمركية

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ الإفراجات الجمركية إحدى الخطوات الخاصة بالدولة لتخفيف تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، إلى جانب تخفيض الأسعار مع إحداث التوازن، مشيرًا إلى أنّ هناك خطوات أخرى لتخفيف حدة الأسعار وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية، كعمل المجتمع المدني مع الحكومة، سواء فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية أو غيرها من المبادرات الخاصة بتوفير السلع.

الأزمات العالمية طالت المواطن الأوروبي

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ معارض أهلا رمضان توفر السلع بأسعار مخفضة، إضافة إلى دور منافذ وزارة الزراعة والشرطة، مشيرًا إلى أنّ الدولة تبذل جهودا كبيرة لتخفيف تبعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الداخل المصري، متابعًا أنّ الأزمات العالمية طالت المواطن الأوروبي أيضًا.