قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن قمة غربية تعقد في كييف

عرض برنامج «ملف اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «قمة غربية في كييف.. تداعيات قد تغير مسار الحرب».

وقال التقرير: «رسالة إلى الشركاء أم تهديد للأعداء، تساؤلات كثيرة باتت تفرض نفسها يوما تلو الآخر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة في ظل قمة مرتقبة غدا الجمعة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي».

اهتمام مصحوب بمخاوف

وأضاف: «تلك القمة التي تحظى باهتمام بالغ مصحوبا بمخاوف، فهل تغير من مسار الحرب، تعزيز كييف علاقتها بأوروبا بدا واضحا للجميع، خاصة أن رئيس وزراء أوكرانيا كشف عن تقييم مرحلي إيجابي لجهود كييف في تحقيق التكامل مع أوروبا خلال هذه القمة، فضلا عن استعراض أوكرانيا ما حققته من نتائج بناء على توصيات المفوضية الأوروبية».

وتابع: «استضافت كييف القمة مع الأوروبين على أراضيها لم يخلو من التطرق للدعم العسكري لأوكرانيا؛ مع اقتراب الحرب من ذكراها السنوية الأولى دون حل قريب يلوح في الأفق، إذ تأتي القمة بعد أن وافقت دول أوروبية على رفع مستوى الدعم العسكري إلى كييف، وكان أبرز تطور في هذا المجال موافقة ألمانيا على إرسال دبابات بعد رفض متكرر».

قمة تصب في صالح أوكرانيا

وأوضح: «الإعلام الأوكراني يرى أن القمة المرتقبة تصب في صالح انضمام كييف للاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى، فضلا عن التوقيع على العديد من الاتفاقات الثنائية، فضلا عن طموحات كييف في تحديد موعد لبدء المفاوضات بين الطرفين بغية انضمام كييف للاتحاد الأوروبي».