الكرملين يحذر: إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا يؤدي إلى تصعيد التوتر

حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، من أن الصواريخ بعيدة المدى التي قيل إنها ضمن حزمة مقبلة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا تفاقم الأزمة، لكنها لن تغير مجراها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

صواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومتر

وقال «بيسكوف» إن إرسال صواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا إلى أوكرانيا، سيؤدي إلى تصعيد التوتر، مضيفا أن هذا الأمر سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط بشأن إجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، أمس، أنه يجرى، حاليا، نقل كمية كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وتتسلمها في غضون أسابيع أو أشهر، وأضافت أن أنواع الأسلحة ستساعد القوات الأوكرانية في الصمود أمام روسيا، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن رفض إرسال طائرات مقاتلة من طراز «إف-16» إلى كييف.

مساعدات أمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، وأضافوا أنه من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات صواريخ طويلة المدى لأول مرة، وذخائر وأسلحة أخرى.

زيلينسكي يطالب بإرسال بنظام صاروخي بعيد المدى

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الحلفاء تزويد بلاده بنظام صاروخي بعيد المدى، وقال إن الصواريخ عالية الدقة ستمكن من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية، في حين وافق الغرب، مؤخرا، على إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة روسيا.