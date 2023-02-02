رئيسة «خارجية ودفاع الشيوخ» الإيطالي تشيد بدور مصر الإقليمي وجهودها الداخلية

قالت السيناتور في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، إنها جاءت إلى مصر من أجل تعظيم العلاقات مع هذا البلد العظيم.

وأضافت في تصريحات لوكالة «نوفا»: «لقد وجدنا استقبالًا رائعًا.. إنها دولة نعجب بدورها الإقليمي الكبير، وبالجهود العديدة التي تبذلها داخليًا لتصبح دولة حديثة»، متابعة أن مصر وإيطاليا يشتركان في العديد من الملفات، والعديد من التحديات الصعبة المشتركة مثل ملف مكافحة الإرهاب، وهناك أيضًا العديد من الفرص الأخرى.

وتابعت «كراكسي»: «يمكننا التحدث إلى مصر عن الطاقة والزراعة.. هناك مجتمع مدني مصري حيوي للغاية، أتيحت لنا الفرصة لمقابلته، بالإضافة إلى العديد من الشركات الإيطالية التي تعمل في البلاد منذ سنوات، والتي حملت إلينا طاقة كبيرة، وولدت رغبة كبيرة في العمل مع إيطاليا».

وأضافت: «لدينا الكثير لنقوله لبعضنا البعض.. نريد أن نشارك المستقبل مع هذا البلد.. تشترك إيطاليا ومصر قبل كل شيء في رؤية مشتركة للبحر الأبيض المتوسط، نحن نعمل على ضمان أن يصبح هذا البحر مكانًا للتبادلات الاقتصادية والسياسية والثقافية».

تابعت «كراكسي»: عقدنا اجتماعات عديدة مع نظرائنا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية، الذي أتيحت لنا الفرصة للحديث معه حول العديد من الملفات المهمة في المنطقة، وتحدثنا حول ليبيا، التي نعمل من أجلها لضمان أن تصبح دولة مستقرة.

وتابعت: «شاركنا مخاوفنا بشأن الأزمة الأوكرانية، التي يتردد صداها في مجتمعاتنا، وأعربنا عن تقديرنا الكبير للعمل الذي يقوم به هذا البلد فيما يتعلق باستراتيجية حقوق الإنسان، هنا يقصدون قبل كل شيء العمل، الحياة الكريمة، والحصول على الماء».