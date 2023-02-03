قيمة المصنعية تجذب المواطنين لشراء الذهب «الكسر» في سوهاج.. زينة وقيمة

شغلت أسعار الذهب المواطنين خاصة عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، بعد تذبذب الأسعار الفترة الماضية، إذ يتغير السعر بصفة مستمرة على مدار اليوم، ليحقق رواجا بشراء الذهب بالمحافظات، سواء الذهب القديم أو الجديد، وفقًا لحديث «محمد شحاتة» صاحب محل مصوغات بمدينة سوهاج لـ«الوطن».

أسعار الذهب عيار21

وأضاف «شحاتة» أن اسعار الذهب دعت، مواطني محافظة سوهاج، للإقبال على الشراء خاصة عيار 21 والذهب الجديد، نظرًا لسعر المصنعية والقيمة المضافة.

ولفت إلى أن الذهب الكسر يلقى إقبالا أكثر، عند الشراء لحفظ الأموال أو للزينة، بينما الذهب الجديد مطلوب عند شراء الشبكة والمقطوعات الذهبية المطلوبة خصيصًا.

وكشف أن المواطنين عند الشراء يحسبون أسعار الذهب اليوم بالمصنعية وليس خالصًا، لذا يفضل الكثيرين شراء ذهب كسر لعدم دفع مصنعية عالية بالمشغولات الذهبية حيث تبدأ مصنعية الذهب الكسر، من 10 جنيهات للجرام.

الإقبال على الذهب بسوهاج

وأفاد بأن جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بسوهاج، يليه عيار 24 ثم 18، ثم 14 و12 و10، كما لاقت السبائك الذهبية رواجًا بمحافظة سوهاج الفترة الماضية.

مصنعية الذهب عيار 21

وقالت «ريم صالح» في تصريحات لـ«الوطن» أنها قررت شراء عدة قطع ذهبية اليوم عندما علمت بأسعار الذهب اليوم، فاتخذت قرار شراء 3 قطع قديمة ودفعت 10 جنيهات مصنعية فقط للجرام الواحد.