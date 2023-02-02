عاجل.. انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب عيار 21، بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد في التعاملات الحالية، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية.

وسجل عيار 21 نحو 1750 جنيهًا، مقابل من 1760 جنيهًا للجرام، قبل قليل، حيث جاء ذلك انخفاضًا مقارنة بسعر أمس.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2000 جنيه، وعيار 18 نحو 1500 جنيه، وعيار 14 نحو 1.167 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1926 دولارًا للأوقية.