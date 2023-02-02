«المركزي»: أسعار الذهب العالمية ترتفع 0.10% مع ضعف الدولار

قال البنك المركزي، إن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 0.10% مع ضعف الدولار وتراجع غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يمثل سادس صعود على التوالي بقياس أسبوعي، حيث استقر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

مكاسب الأسبوع ضعيفة نسبيًا مقارنة بالأسابيع السابقة

أضاف البنك المركزي، في تقريره اليوم، للتعليق على الأسواق العالمية، أن المكاسب جاءت هذا الأسبوع ضعيفة نسبيًا مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث سجل الذهب ارتفاعاً فقط في تعاملات يومي الخميس والجمعة، ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والإسكان الإيجابية الى زيادة الآمال في تحقيق هبوط سلس للسياسة النقدية.

وأشار التقرير، إلى أن تحركات السندات كانت ضعيفة نسبيًا ولكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت عبر معظم آجال الاستحقاق، وزادت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف على مستوى جميع آجال الاستحقاق، باستثناء عوائد السندات أجل 30 عامًا، حيث فاجأت البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2022، بصعودها، مما يسلط الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتحمل المزيد من التشديد للسياسة النقدية.