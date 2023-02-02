أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى في 9 أشهر بعد قرار «الفيدرالي»

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، وظلت بالقرب من 1950 دولارًا للأوقية.

واستقر المعدن الأصفر عند أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر وصل إليه في تعاملات أمس، في وقت يعمل المستثمرون على تقييم قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية.

زيادة الفائدة الأوروبية

ورفع اليوم كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسيتبع ذلك المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة.

واستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص وتيرة زيادات الأسعار، وأقر أمس زيادة الفائدة بـ25 نقطة أساس، في وقت خفض فيه المتداولون في السوق توقعاتهم لذروة دورات التشديد النقدي.

يعتبر الذهب حساس للغاية لتوقعات الأسعار، حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد والعكس صحيح، إذ تعني الفائدة المنخفضة الاتجاه من جانب المستثمرين لحيازة المعدن الأصفر نتيجة تراجع العائد على أدوات الدين.

وتسبب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، زيادة الفائدة ربع نقطة مئوية في إنعاش أسعار الذهب، حيث ارتفع السعر في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1951.43 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل 2022، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على انخفاض 0.1% عند 1942.80 دولار.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف ربع نقطة مئوية أمس، لكنه واصل التعهد «بالزيادات المستمرة» في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد ضد التضخم.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074 للأوقية في أغسطس من عام 2020.

من المتوقع تداول الذهب عند 1951دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 2025.33 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا، وفقا لتوقعات «تريدينج إيكونوميك».