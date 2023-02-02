ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد قرار «الفيدرالي».. وعيار 21 بـ1760 جنيها

ارتفع الذهب فوق 1.950 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، متجاوزًا أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر، حيث قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة متوقعة على نطاق واسع.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن «عملية تخفيف التضخم قد بدأت، ومن الممكن بالتأكيد أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، على سعر الفائدة القياسي دون 5% وأنه يمكنه إعادة التضخم إلى 2% دون أضرار اقتصادية كبيرة»

وأشار البنك المركزي الأمريكي، إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل، لكن تصريحات «باول»، أشعلت الآمال في أن دورة التضييق هذه قد تقترب من نهايتها، ومن المتوقع أيضًا أن يقوم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة بشكل أكبر مع اختتام اجتماعاتهما اليوم.

ومحلياً، ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة، بشكل طفيف للغاية، وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم الخميس، 2,011 جنيها، وسعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً 1,760 جنيها، وسعر عيار 18 اليوم 1,509 جنيهات، في حين سجل الجنيه الذهب 14,080 جنيها.