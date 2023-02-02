باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا سترد بكل الطرق على إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

قال الدكتور ليونيد سوكيانين، أكاديمي وباحث سياسي من موسكو، إن روسيا سترد على إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة.

الرد لن يكتفي على الدبابات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن روسيا سترد على هذه الإمدادات بكل ما لديها من الإمكانيات العسكرية، بما في ذلك الدبابات التي توجد لدى روسيا، ولكن الرد لن يكتفي على الدبابات فقط بل باستعمال الأسلحة الأخرى، موضحا أنه لم يحدد الأنواع الأخرى التي يمكن أن تستعملها القوات الروسية، ولكن من البديهي أن هناك أنواعا مختلفة من الأسلحة للجيش الروسي، وسيستعمل كل ما لديه من معدات للرد المناسب لمثل هذه الإمدادات.

روسيا واستخدام الأسلحة النووية

وتابع: «وسيكون شأن هذه الإمدادات شأن الإمدادات السابقة من أسلحة أو صواريخ، وليس هناك ما يبرر وجود أي تفسير أو بيانات أو تصريحات لاستخدام أسلحة نووية، وروسيا أكدت أكثر من مرة أنها لن تستخدم الأسلحة النووية، كما أن روسيا لديها بندا خاصة بالأسلحة النووية، واحتمال استخدماها يكون بظروف معينة، وهذه الظروف لا نشهدها في أوكرانيا».