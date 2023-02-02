عضو حزب البتريوت الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبي يساعد كييف بكل الأساليب الممكنة

قال رامي أبوشمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن زيارات القادة الأوروبيين إلى أوكرانيا لم تتوقف منذ بداية الحرب الروسية، مؤكدًا أنها رسائل تثبت أن الشعب الأوروبي يقف إلى جانب المواطنين الأوكرانيين.

وأضاف أبوشمسية خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية» أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف تأتي في إطار مساعدة الشعب الأوكراني للوقوف ضد الهجوم الروسي الإرهابي غير المبرر، على حد وصفه.

أوكرانيا لديها نقص في المال والغذاء

وذكر عضو حزب البتريوت الأوكراني، أنه بالتزامن مع مرور عام على اندلاع الحرب تتعرض أوكرانيا لنقص في المال والمواد الغذائية، غير أن الاتحاد الأوروبي لا يساعد كييف بالأسلحة فقط، وإنما اقتصاديًا وبكل أساليب الحياة من الغذاء والبنزين.

واختتم قائلا: «ليس أمامنا خيار سوى قبول هذه المساعدات الأوروبية والأمريكية؛ للوقوف والصمود أمام الاحتلال الروسي على أوكرانيا».

دعم الاتحاد الأوروبي لكييف

وجدد الاتحاد الأوروبي، دعمه لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا، وقالت أرسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد سيقف إلى جانب أوكرانيا، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخاطر بمستقبل بلاده، وأوضحت أن مستقبل أوروبا تتم كتابته في كييف.