باحثة سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: المساعدات المقدمة لأوكرانيا لن تثني روسيا

قالت الدكتورة علا شحود، الأكاديمية والباحثة السياسية، إن العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا قاربت العام، وهناك الكثير من التوقعات التي يتوقعها الجميع من الجانبين الأوكراني والروسي، كما ستعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في الـ24 فبراير الجاري في ذكرى إتمام العملية عاما كاملا.

لا انسحاب ولا تراجع ولا هزيمة

وأضافت خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية: «بعد أن طالبت روسيا بعقد الجلسة في الثامن من فبراير، ولكنها سوف تعقد بعد اتمام عام على هذه الحرب، كانت رسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم واضحة ومباشرة للجانب الأوكراني والأوروبي والأمريكي، فكل ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في كلمته كانت تشير كل العبارات بأنه لا انسحاب ولا تراجع ولا هزيمة لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مهما قدمت الدول الغربية من مساعدات ودبابات وقذائف ومدرعات للجانب الأوكراني».

وعود أوروبية

وتابعت الباحثة السياسية: «اليوم نشهد وعودا من الدول الأوروبية والجانب الأمريكي بتقديم الدبابات الثقيلة، وربما نشهد وعودا قريبة بتقديم الطائرات، ولكن كل هذا لن يثني روسيا عن المضي قدما في هذه العملية العسكرية».