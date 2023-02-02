«الرقص النوبي» مفاجأة من أحمد الكاس وعبد الستار صبري في «كابيتانو مصر»

بدأت الحلقة الـ13 من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مفاجأة من نجم نادي الزمالك

وتحدث النجم أحمد الكاس عن أصوله النوبية، وفي مفاجأة قام نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، بغناء مقطع من أغنية نوبية شهيرة، وكذلك رقص عبد الستار صبري على دفوف فرقة نوبية، في مشهد لم نشاهده من قبل من نجمي الكرة المصرية.

برنامج «كابيتانو مصر»

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.