مدربو «كابيتانو مصر» يشاركون في تحدي ضربات الجزاء معصوبي العينين

نجح فريقي سيد معوض وشادي محمد في تحدي ضربات الجزاء وهم معصوبي العينين، حيث يضع اللاعب الذي يصوب غمامة واللاعب الذي يقف في المرمى غمامة هو الآخر، ونجح المتسابقون في إحراز الأهداف.

واختار الكابتن سيد معوض اللاعب مصطفى وحارس المرمى يوسف، بينما اختار الكابتن شادي محمد اللاعب عمر وحارس المرمى محمد.

هزيمة فريق محمد لطيف

وتعرض فريق محمد لطيف لهزيمة من فريق صالح سليم، وتأثر اللاعبين بشدة بسبب غياب مدربهم الكابتن سيد معوض عن المباراة التي خسروها بـ3 أهداف، واستبعد البرنامج مصطفى السيد الذي بكى بشدة وأحمد تهامي.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذى يعد أكبر برنامج اكتشاف مواهب رياضية فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية في مجال كرة القدم، ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر» الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».