رضا عبدالعال لـ لاعبي «كابيتانو مصر»: «فيكم ناس هتلعب مع أكبر أندية مصر»

طمأن الكابتن رضا عبدالعال لاعبي برنامج «كابيتانو مصر» المذاع عبر فضائية «ON»، معربًا عن ثقته الكبيرة في احتراف عدد منهم في أكبر أندية بمصر، موضحًا: «أنا واثق إن فيه ناس منكم هتلعب في أكبر أندية في مصر، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك».

عبدالعال يقدم بعض النصائح للاعبين

وأعرب «عبدالعال» عن سعادته برؤية لاعبي برنامج «كابيتانو مصر» وكذلك المدربين شادي محمد، الذي وصفه بأنه كان لاعبًا دوليًا له تاريخ، وأحرز بطولات دولية مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وقدم بعض النصائح للاعبين منها أن يلعب كل لاعب بشخصيته، ولا يقلد مدربه أبدًا، لافتًا إلى أن الشخصية هي التي أوصلت اللاعب لهذه المسابقة.

أكبر برنامج مواهب كروية في الشرق الأوسط

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامج اكتشاف مواهب رياضية في الشرق الأوسط «كابيتانو مصر»، لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية في مجال كرة القدم، ويتم إذاعة حلقات البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».