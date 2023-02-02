تشييع جثمان طفل بعد مصرعه في حادث تصادم بسوهاج

شيع المئات من أهالي مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، جثمان طفل في العقد الأول من العمر بعد مصرعه عقب اصطدام سيارة ملاكي به على طريق أسيوط - سوهاج الزراعي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام بطهطا.

التصريح بدفن الجثة

وصرحت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج بدفن طفل بعد مصرعه في حادث تصادم سيارة به.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق عقب اصطدامها بطفل مما نتج عنه وفاته تم رفع أثار الحادث وتم نقل الجثة للمستشفى العام بطهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي مباحث مركز شرطة طهطا بإصطدام سيارة «ملاكى» بطفل، وانقلابها على جانب الطريق بالزراعات حيث تبين وفاة الطفل «ر. م . ر» 8 سنوات وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.