وفاة رئيس جهاز مدينة السادات بأزمة قلبية بعد الانتهاء من عمله

توفي المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بأزمة قلبية مفاجئة بعد الانتهاء من عمله ورحيله إلي الاستراحة الخاصة به، حيث سقط في الاستراحة بشكل مفاجئ وتم نقله إلى مستشفى السادات لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

تفاصيل وفاة المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات

وقال المهندس مجدي السيد نائب رئيس جهاز مدينه السادات بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفقيد كان يؤدي عمله بشكل طبيعي البوم في مكتبه وبعد الأنتهاء من عمله وذهابه إلى الاستراحة الخاصة أصيب بأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى ولكنه توفي.

وأشار إلي أنه يتم العمل على إنهاء تصاريح الدفن لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، مؤكدا أن الفقيد كان محبوبا من الجميع وكان بمثابة الأخ والأب لجميع الموظفين في جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

حزن بين العاملين بجهاز مدينة السادات بالمنوفية

وخيمت حالة من الحزن الشديد على العاملين في جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية بعد إعلان عن وفاة المهندس رجب سالمان، وتداول الموظفين خبر وفاته داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.