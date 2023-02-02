ريهام السهلي و«عبدالرحمن» وسعيد محفوظ لجنة التحكيم الجديدة ببرنامج «الدوم»

شهدت الحلقة السابعة من برنامج «الدوم»، انطلاق مرحلة اختبار الدقيقة الواحدة من فئة التقديم التليفزيوني، وحددت إدارة البرنامج لجنة تحكيم جديدة.

وضمت لجنة التحكيم، كوكبة من نجوم الإعلام، وهم الإعلامي محمد عبدالرحمن، والإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي.

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.