متسابقة تشارك في برنامج «الدوم» رغم حملها.. وعضو التحكيم: «خفت عليكي»

قالت شيماء زين الدين، المتسابقة ببرنامج «الدوم» في موسمه الثاني، إنها تبلغ من العمر 27 عاما، متابعة: «أنا من ساعة ما شفت الدوم الموسم الأول وقررت المشاركة في الموسم التاني».

مكنش فيه فرصة غير المشاركة هذا العام

وتابعت: «أنا اتجوزت وحامل دلوقتي، ومكنش فيه فرصة غير المشاركة هذا العام»، لتقدم فقرة غنائية.

وعلق الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء، قائلا: «الله، أنا خفت عليكي من النغمات العالية، كتر ألف خيرك، يا رب تكوني معانا إن شاء الله».

وشاركت المتسابقة بهيرة وليد سعد، من محافظة الجيزة، في الحلقة السادسة من تجارب الأداء بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة التقديم.

وقدمت «بهيرة» أمام لجنة التحكيم، مقدمة إخبارية عن استعادة مصر للتابوت الأخضر، ووجه لها الإعلامي شادي شاش عضو لجنة التحكيم، الشكر، قائلًا: «كويسة»، فيما قالت «بهيرة»: «أخدت ورش واشتغلت على نفسي في كل حاجة تخص التقديم التليفزيوني واكتشفت نفسي فيه».