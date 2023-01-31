مقدم برنامج «الدوم» يحكي تجربة اختيار المواهب: لفينا المحافظات لإتاحة فرص أكتر

يشارك المذيع شريف نور الدين، في تقديم برنامج «الدوم» الموسم الثاني، مع المذيعة نهى درويش، حيث يعتبر برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، ويعرض على قناة dmc.

صعوبات واجهت شريف نور الدين في برنامج «الدوم»

وعن الصعوبات التي واجهته في السفر لأكثر من محافظة قال شريف نور الدين: «يعتبر السفر لأكثر من محافظة هو الجزء الأساسي في البرنامج، ومن أجل هذه المرحلة، لأول مرة تم زيادة عدد حلقات اختبار الأداء على مدار الأسابيع، حتي يشاهد الجمهور الدور الرئيسي، قبل الدخول على الحلقات الأساسية، لفينا المحافظات بحثا عن المواهب».

وأضاف شريف نور الدين: «نتيح فرصة لعدد أكبر أن ينال من الشهرة قدر بظهوره على التلفزيون و مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون الأمر ممُهد له من أجل استكمال طريق نجاحه وصعوده».

معلومات عن برنامج «الدوم»

بدأت الحلقات الأولى من برنامج «الدوم» بمحافظة بورسعيد وقد تشكّلت لجنة اختيار المتسابقين في المرحلة الأولى من الدكتور محمد أبو الخير، أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش، وأحمد مبارك، مدرب التمثيل، لتقيم عشرات المواهب من مدن القناة على مدار الحلقة، ما بين تمثيل وغناء وتقديم.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، وحصل على إشادات كبيرة وقت عرض الموسم الأول من البرنامج.