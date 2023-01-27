عضو لجنة تحكيم «الدوم» لـ متسابقة: «ليه مستعجلة؟»

قدمت المتسابقة نعمة عادل منصور، من محافظ الجيزة، فقرة تمثيل مميزة، أمام لجنة التحكيم لبرنامج «الدوم»، والذي انطلقت سادس حلقات موسمه الثاني الخميس الماضي، على قناة «dmc» الفضائية.

مدرب التمثيل يتفاعل مع المتسابقة

وتفاعل أحمد مبارك مدرب التمثيل مع المتسابقة خلود محمد، وقال لها: «حلو وجميل، ودمك خفيف، وكل حاجة، بس انت ليه مستعجلة كدا؟».

وشاركت المتسابقة أسماء خليل حميد، من محافظة الشرقية، فى الحلقة السادسة من تجارب الأداء بالموسم الثانى من برنامج «الدوم» بفئة التمثيل.

وقدمت «أسماء» أمام لجنة التحكيم، مشهدا تمثيليا عن فتاة مصابة بحالة نفسية، ووجه لها أحمد مبارك، عضو لجنة التحكيم، الشكر.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

وبرنامج «الدوم» تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُعرض على شاشة «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.