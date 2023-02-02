المتسابق كريم الخولي يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بفقرة التقديم: «عندك ثقة بالنفس»

قدم المتسابق كريم الخولي، من محافظ الإسكندرية، فقرة تقديم تلفزيوني، أمام لجنة التحكيم لبرنامج «الدوم»، والذي انطلقت سابع حلقات موسمه الثاني اليوم الخميس، على قناة dmc الفضائية.

ولاقى أداء الخولي استحسان لجنة التحكيم، وعلقت الإعلامية ريهام السهلي، عليه قائلة: «أداء مميز جدا، والصوت معبر عما يقدم، معاك صوتي».

من جهته، قال الدكتور محمد سعيد محفوظ: «عندك ثقة بالنفس، أداء مميز، وإتقان لغوي، وقراري نعم».

أما الإعلامي محمد عبدالرحمن، علق على أداء المتسابق كريم الخولي: «صوتك ضعيف قليلا ومحتاج بعض الحماس لكن أداءك مميز، وصوتي معاك».

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.