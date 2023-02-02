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المطرب محمود بدر يستعد لتصوير «أنا الكوماندا» بعد انتهاء أزمته مع محمد رمضان

كتب:

أحمد حسين صوان
11:45 م | الخميس 02 فبراير 2023
محمد رمضان ومحمود بدر

محمد رمضان ومحمود بدر

يستعد محمود بدر، صاحب فريق «شارع 3» لتسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم «أنا الكوماندا»، وذلك بعد أيام على انتهاء أزمة محمد رمضان، الخاصة بأغنية «على وضعنا» وعودتها مُجددًا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ويُصور محمود بدر، أغنية «أنا الكوماندا»، طوال يوم الجمعة، في منطقة الأميرية بين أبناء منطقته، حيث تنتمي الأغنية إلى «الدراما الشعبي»، وتستعرض رحلة نجاح أحد نماذج الشباب، وحجم الصعوبات التي تعرض لها ليُحقق أهدافه، وهي من كلمات ميدو الشاعر، وتوزيع وميكس ماستر توينز.

تفاصيل أزمة أغنية على وضعنا

وكان محمود بدر، قد تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أزمته مع محمد رمضان بسبب أغنية على وضعنا، والذي اتهمه فيها بسرقة الكلمات، حتى اضطرت إدارة موقع يوتيوب، إلى حظر الأغنية، بعد أسبوع من طرحها، إذ جمعتهما جلسة صلح في مكتب محمد رمضان، قبل أسبوع، بحضور عدد من الأصدقاء.

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محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.