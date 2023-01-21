عودة كليب «على وضعنا» لمحمد رمضان بعد حذفه من يوتيوب

عاد فيديو كليب أغنية «على وضعنا» للنجوم محمد رمضان وأحمد عدوية ونجله محمد عدوية، مرة أخرى على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بعد حذفه.

تفاصيل أغنية «على وضعنا»

أغنية «على وضعنا» كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي «MR1» عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وقال «رمضان» عن هذا التعاون: «اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية».

تكريم محمد رمضان من مهرجان الأقصر

على جانب آخر، أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ12، تكريم محمد رمضان هذا العام بحفل الافتتاح الذي يقام 4 فبراير المقبل.

وفي أول تعليق لرمضان على تكريمه بالمهرجان، قال عبر حسابه على إنستجرام: «أكتر شيء بيفرحني هو تكريمي من بلدي الغالية مصر بدايةً من 2009 جائزة أفضل ممثل عن فيلم إحكي يا شهرزاد من مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي إلى تكريمي من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوم 4 فبراير 2023».