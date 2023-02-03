6 برامج للدراسة في برنامج لوجوس للقيادة التابع للكنيسة القبطية.. بينها الإعلام

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، برنامج لوجوس للقيادة للشباب الكهنة من سن 25 حتى 35 سنة، ويهدف البرنامج لاكتشاف المشاركين قدراتهم ومهاراتهم، وذلك لتوظيفها بالشكل الأمثل وكذلك لخدمة الكنيسة.

6 برامج دراسية

وتقدم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البرنامج لأبناء 6 محافظات، وهي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة وبني سويف».

ويتضمن البرنامج الذي يشرف عليه البابا تواضروس الثاني، وتحت إشراف المكتب البابوي الملتقيات لوجوس 5 مجالات للدراسة، وهي:

- خدمة العمليات: ويتعلم المشترك في هذا البرنامج التوريد وإدارة الأحداث والبروتوكول الرسمي للكنيسة وفن الضيافة وإعداد التقارير بالإضافة إلى الأرشفة.

- الإعلام والتسويق: يهدف هذا البرنامج لتعليم كل ما له علاقة بعملية الاتصال والعلامات التجارية والتخطيط والتصميم والتسويق الرقمي وإدارة قنوات الاتصال بالإضافة إلى التعرف على العلاقات العامة للكنيسة ووسائل الإعلام الخاصة بها.

- تطوير البرامج: يسعى هذا المسار لإعداد محتوى البرنامج وقنواته المختلفة لتقديمه ويتضمن ورش عمل وندوات عبر الانترنت وحلقات النقاش وندوات.

تحليل البيانات

- الخدمات المالية: يساعد هذا البرنامج المشترك على التعامل مع الميزانية وإجراء التحكم الصحيح في التكلفة بالإضافة لتعلم تحليل البيانات المالية ليكون المشترك جزءًا من عملية جمع الأموال.

- خدمة تكنولوجيا المعلومات: يساعد المشترك على إدارة العديد من أدوات الرقمية والأجهزة المادية والشبكات لتطبيقها في خدمات الكنيسة، وكذلك التنسيق مع فريق التسويق والإعلام لتعليم الوسائط الرقمية والتحرير، كما يساعد على تعلم الأمن الشيباني والعمل عن بعد باستخدام الأدوات السمعية والبصرية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وأرشفة تكنولوجيا المعلومات وأدوات إعداد التقارير وإدارة البيانات وتحليلها.