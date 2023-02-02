لجنة تحكيم «الدوم» تقدم عددا من النصائح للمشاركين: «تفاءلوا وهتخرجوا كسبانين»

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إنها سعيدة بالمشاركة في برنامج «الدوم»، الذي يشعرها أنها ترى نجوم المستقبل في مجال الإعلام، يخطون أمامها خطواتهم الأولى.

وأضافت خلال وجودها ضمن لجنة تحكيم برنامج الدوم في سابع حلقات الموسم الثاني، المذاع على شاشة dmc: «عايزة أقولهم يجتهدوا وميخافوش ويبقوا نفسهم».

وقال الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، إنه يشعر بسعادة بالغة بوجوده في هذه التجربة، التي وصفها بالعظيمة، «الاستمرارية مفتاحها الاتقان والالتزام والأمانة، وأتمنى المتسابقين ميزعلوش وميزهقوش مننا، ويتفاءلوا إن يكون لهم نصيب في سوق العمل».

فيما قال الإعلامي محمد عبدالرحمن، إن تجربة الدوم تجربة مدهشة، وتثبت أن صناع التليفزيون في مصر، لديهم القدرة على عمل شيء مبهر، «نعد كل متسابق أنه هيخرج من هنا كسبان، سواء التصعيد للمراحل الجاية أو النصح من أهل الخبرة».

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.