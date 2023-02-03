طقس كفر الشيخ اليوم.. شبورة مائية وأمطار متوسطة بنسبة 30%

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وانتشار شبورة مائية كثيفة، خاصة على المدن الساحلية في شمال المحافظة، والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، طقساً بارداً في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً، بارد ليلاً، وذلك على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بنسبة حدوث 50%، وانتشار شبورة مائية في الصباح الباكر.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلي 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الجمعة العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 11 درجة، وسرعة الرياح 28 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

واتخذت محافظة كفر الشيخ في وقت سابق كافة التدابير اللازمة استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.