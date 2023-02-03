3 أزمات صحية في الوسط الغنائي خلال 24 ساعة.. بينها تدهور حالة حلمي بكر

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية عدة أزمات، أقلقت رواد السوشيال ميديا على نجومهم المفضلين، ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز تلك الأحداث.

مرض ماجدة الرومي

وخضعت المطربة اللبنانية ماجد الرومي صباح أمس لعملية جراحية لاستئصال المرارة، والتي ظلت تعاني منها سنوات طويلة، وذلك داخل مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وظلت ساعات قليلة داخلها، ثم عادت لمنزلها، بصحبة أسرتها حسبما أكد مصدر مقرب لـ«الوطن».

عودة حلمي بكر للعناية المركزة

كما تدهورت الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر بعد خروجة من العناية المركزة منذ أيام ليعود لها مره أخرى منذ ساعات قليلة بعد تورم قدمة ومشاكل في عضلة القلب وفي الكلى، وتم منع الزيارة عنه بأمر الأطباء، وهذا ما صرحت به الفنانة نادية مصطفى لـ«الوطن».

أزمة أحمد عدوية الصحية

كما تعرض المطرب أحمد عدوية لأزمة صحية أثناء البروفات والتحضيرات لحفله الغنائي الذي كان من المقرر إحياؤه أمس، ولكنه اعتذر قبل الحفل بساعات قليلة بسبب الإرهاق الشديد.